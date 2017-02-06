В Греции задержали священника, который проявил странный интерес к половым органам уроженца Эстонии

В полицейское отделение греческого курортного местечка Фалираки на острове Родос в минувший четверг обратился проживающий в Финляндии 30-уроженец Эстонии. И рассказал историю, которая заставила многое повидавших местных стражей порядка почесать затылок. Неужели священник мог в самом деле так себя повести? Заявитель утверждал, что служитель веры сексуально его ущемил.

Мужчина заявил, что днем ранее ходил вместе со знакомой женщиной в монастырь, где они познакомились со священником, пишет издание Dimokratiki. В качестве сувенира мужчина купил распятие, но забыл его.

Так как заявитель ранее обменялся со священником контактами, то последний сообщил мужчине, что распятие ждет своего владельца в монастыре.

Утром 13 июля мужчина пошел за своим сувениром. Когда он прошел вместе с хозяином в заднее помещение, то священник неожиданно высказал пожелание, чтобы гость спустил свои брюки. Святой отец зявил, что у него якобы есть для мужчины „особенный подарок“.

Мужчина сделал, что просил священник и тот стал намазывать гениталии гостя маслом. Это длилось всего пару секунд. В тот момент турист подумал, что, наверное, в тех краях это обычное дело. Но позже он всё-таки понял, что произошедшее переходит все границы и обратился в полицию.

Стражи порядка задержали 49-летнего священника. Он утверждал, что якобы смазал маслом чужестранца потому, что у того была какая-то сыпь.

Обстоятельства произошедшего выясняет прокуратура Родоса.

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