ВИДЕО | Как африканский футболист, проживший в Нарве более десяти лет, стал героем приграничного города

Элизе Ирье Би Сеи (или просто Ири) родился в 1989 году в крупнейшем городе Кот-д’Ивуара Абиджане. В 2009 году был вызван в национальную сборную страны и тренировался с тогдашними знаменитостями Дидье Дрогба, Яя Туре и Коло Туре, но вышел на поле только один раз - в Кубке африканских наций против Сенегала. Полузащитник ожидал, что скоро для него откроются двери топ-чемпионатов, но вместо этого он попал в чемпионат России.

В 2012 году Ири собирался завязать с футболом, но решил попробовать поиграть в „Трансе“ и не прогадал, женился на нарвитянке и живет и играет в Эстонии уже 10 лет.

„Кто-то считает, что в Нарве люди агрессивные, но это не так, они добрые. Вы должны приехать сюда жить и тогда вы будете знать, хорошие тут люди или нет“, — говорит Ири из Кот-д'Ивуара. Его любовь к Нарве взаимна.

Смотрите в видеосюжете Delfi, как обосновался в приграничном городке Ири, который уже обзавелся семьей, и как он переживает свои ежедневные заботы и радости.

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