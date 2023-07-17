„Живу там, где работаю“. Елена Исинбаева назвала себя „человеком мира“ — после того, как испанское издание сообщило о ее переезде на остров Тенерифе

О каких именно статьях идет речь, она не уточняет. При этом 11 июля испанское издание El Digital Sur писало, что Исинбаева переехала на остров Тенерифе, где проживает в „роскошном комплексе“ и ведет „скрытный образ жизни“.

„Друзья, обращаюсь ко всем, кто распространяет фэйковые статьи и информацию: Я человек мира, всегда была и ею останусь! Живу там, где работаю, ем то, что люблю, общаюсь с теми, кого ценю и уважаю. Я всегда верила и буду верить в лучшие стороны каждого человека, даже тех людей, которые „готовы бросить камень в меня сегодня“ лишь потому, что кто-то что-то где-то сказал, написал или распространил фото 10-летней давности, не имеющие никакой связи с настоящей реальностью. Запомните: зависть — разрушающее чувство“, — говорится в посте спортсменки.

Исинбаева также прокомментировала то, что ей присвоено звание майора. Она написала, что до 2018 года выступала за ЦСКА и „был удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения“.

„Те звания, о которых сегодня говорят, носят номинальный характер, так как я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии. Мое призвание — СПОРТ“, — заявила она.

Она напомнила, что с 2016 года является членом Международного олимпийского комитета. По словам Исинбаевой, в ее работе в МОК была „временная пауза“, так как организации „понадобилось время во всем разобраться“. Исинбаева утверждает, что уже в сентябре 2023 года она возобновит свою международную деятельность в МОК, так как в отношении нее у организации „нет никаких сомнений и не под какие статьи и санкции“ она не попадает.