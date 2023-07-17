За рубежом
17.07.2023, 17:55

ВИДЕО | В Краснодарском крае неподалеку от пляжа с отдыхающими разбился военный самолет

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Самолет Су-25 „Грач“
Самолет Су-25 „Грач“
ФОТО: MOD Russia | Twitter.com

В Краснодарском крае упал штурмовик Су-25, сообщает Rus.Delfi.lv. Южный военный округ РФ сообщает, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет и у него, по предварительным данным, отказал двигатель.

Как пишет Deutsche Welle со ссылкой на российские телеграм-каналы, самолет упал в море неподалеку от аэродрома, пилот успел катапультироваться, но запутался в стропах парашюта и наглотался воды. По данным телеграм-каналов Mash и Baza, врачи не смогли реанимировать пилота, он погиб.

Отдыхающие на пляже снимали видео с места крушения и поисковые работы.

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