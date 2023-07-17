Правда ли, что, согласно исследованию журнала The Lancet, 73,9% поствакцинальных смертей были вызваны вакцинацией от COVID-19?

Публикация, о которой идёт речь, — это препринт, текст с предварительными данными и выводами, который может отправить в редакцию The Lancet любой желающий. При размещении на сайте журнала такие материалы предваряются особым дисклеймером: „Публикация препринтов с The Lancet — часть программы SSRN First Look, благодаря которой журналы определяют интересующий их контент перед публикацией. <…> Доступные здесь препринты не являются публикациями журнала The Lancet и не обязательно находятся на рецензировании в журнале The Lancet. Эти препринты представляют собой исследовательские работы на ранней стадии, которые не прошли рецензирование. Выводы не должны использоваться для принятия решений в области клинического или общественного здравоохранения и не должны представляться широкой аудитории без указания на то, что они являются предварительными и не подвергались рецензированию“.

В отличие от полноценной статьи, которая до попадания в номер The Lancet и любого другого авторитетного научного журнала должна пройти один, а то и несколько раундов рецензирования профильными экспертами и исправлена в соответствии с рекомендациями рецензентов и редакторов, препринты — это своеобразные черновики будущих публикаций. Специализированные издания могут размещать их на своих сайтах для того, чтобы широкий круг исследователей мог указать автору на ошибки, предложить дополнения и дать другие рекомендации. Однако это вовсе не означает, что публикация препринта, например, на сайте The Lancet, подтверждает корректность выводов, к которым пришли его авторы, — их не перепроверяли ни сотрудники редакции, ни независимые рецензенты. Препринты — не новое явление для многих областей науки, но в медицинских и биологических журналах они появились не так давно. Например, крупнейший подобный ресурс для специалистов в области медицины medRxiv стал принимать такие работы только в 2019 году.