Правда ли, что, согласно исследованию журнала The Lancet, 73,9% поствакцинальных смертей были вызваны вакцинацией от COVID-19?

Публикация, о которой идёт речь, — это препринт, текст с предварительными данными и выводами, который может отправить в редакцию The Lancet любой желающий. При размещении на сайте журнала такие материалы предваряются особым дисклеймером: „Публикация препринтов с The Lancet — часть программы SSRN First Look, благодаря которой журналы определяют интересующий их контент перед публикацией. <…> Доступные здесь препринты не являются публикациями журнала The Lancet и не обязательно находятся на рецензировании в журнале The Lancet. Эти препринты представляют собой исследовательские работы на ранней стадии, которые не прошли рецензирование. Выводы не должны использоваться для принятия решений в области клинического или общественного здравоохранения и не должны представляться широкой аудитории без указания на то, что они являются предварительными и не подвергались рецензированию“.