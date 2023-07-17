43 иностранца не смогли попасть в Эстонию в прошедшие выходные. Еще двое нарушили визовые правила

Также за выходные дни на пограничном пункте „Нарва-1“ пограничники не пустили в Эстонию 43 иностранца: восемнадцать граждан Украины, шестнадцать - России, семь - Молдовы, одного - Сербии и одного - Казахстана. Наиболее частыми причинами задержания были отсутствие у желающих въехать в ЕС соответствующих документов, неясные показания о цели поездки, либо в ходе беседы пограничники выясняли, что человек может представлять угрозу общественному порядку или безопасности нашей страны. Иностранцы вернулись в Россию.