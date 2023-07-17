Российские ракеты снабжают чипами от холодильников

Используемые в российских ракетах микросхемы могли быть получены из стран ЕС, несмотря на то что Евросоюз ввёл санкции против РФ. Журналисты предполагают, что России удаётся обходить европейские ограничения с помощью третьих стран — таких, как Грузия, Армения, Беларусь, Кыргызстан и Казахстан. Косвенно это подтверждает тот факт, что экспорт из ЕС в Центральную Азию увеличился в 2022 году едва ли не в два раза, в то же время объем торговли между Россией и странами Центральной Азии также выросла на 63%.