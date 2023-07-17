Rally Estonia 2023: что следует учесть зрителям, которые собираются посетить главную гонку Эстонии?

Зрителям мероприятия следует учесть, что охранники имеют право при необходимости осмотреть их сумки и карманы. Тех, кто откажется проходить проверку, к трассе не пустят. „Также охранники вправе не пустить на ралли зрителей, имеющих при себе запрещенные предметы, и попросить людей, не соблюдающих правила поведения и безопасности, покинуть места для зрителей и участки вдоль трассы“, – подчеркнул Кристьян Саарик, начальник охраны G4S – крупнейшего охранного партнера Rally Estonia.

С четверга по воскресенье

20–23 июля повод для радости найдется и у взрослых, и у юных членов семьи, интересующихся ралли. Service Park, штаб соревнования и медиацентр, как и в прошлом году, находятся в Раади неподалеку от Эстонского национального музея, а подиум установят в Тарту на Ратушной площади, где в четверг, 20 июля, и будет дан старт на церемонии открытия, за которой последует первый спецучасток.

В пятницу, 21 июля, гонки будут проходить в основном в Пейпсивеэре. В субботу и воскресенье (22–23 июля) асов ралли ждут спецучастки в южной Эстонии, а в воскресенье днем лучшие поднимутся на подиум на Ратушной площади.

Капля дегтя портит бочку меда

Однако свой вклад в то, чтобы все прошло на высшем уровне, должен внести каждый из нас. Как бочку меда портит капля дегтя, один нерадивый человек может поставить под угрозу здоровье и благополучие всех остальных, и какая-либо экстренная ситуация может положить конец всему ралли. Поэтому во имя безопасности зрителей, работников и организаторов ралли команда Rally Estonia составила правила, которые должны соблюдать все люди, находящиеся как на спецучастках, так и на местах для зрителей, на территории EXPO и Service Park, а также в Эстонском национальном музее и на его уличной территории.

Не берите это с собой!

Важно помнить, что организаторы не обязаны хранить изъятые запрещенные предметы, поэтому, отправляясь на ралли, оставьте дома следующие вещи: