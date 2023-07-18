СХЕМА | Еще одно строительство в центре столицы: с четверга перекроют улицу Техника и ее окрестности

„Результаты мониторинга показывают, что, к сожалению, работы по реновации канализационного коллектора на улице Техника откладывать больше нельзя. Перенос этих работ будет сопряжен с большим риском подтоплений“, - отметил директор по управлению имуществом предприятия AS Tallinna Vesi Тарви Томберг.

Он добавил, что работы будут произведены в ускоренном порядке до начала сентября, и будут вестись в две смены.

„Будем начинать с 8 утра и заканчивать в 1 ночи. Просим у местных жителей понимающего отношения, если работы на улице Техника в наиболее интенсивные дни будут более шумными. Извиняемся за возможные неудобства“, - сказал Томберг.

Отвод сточных вод прекращен не будет. В ходе работ будет обеспечен проезд для общественного транспорта и машин оперативных служб, а также проход местных местных жителей к своим домам.

Канализационный коллектор на улице Техника был построен в 1937 году и обслуживает район с большим числом потребителей (более 200 зданий).

На схеме ниже: участки улиц и время, когда они будут закрыты.

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