Защита Крымского моста - дополнительная нагрузка на систему безопасности полуострова, которая и без того перегружена

Крымский мост является одновременно важнейшим звеном в цепочке снабжения российской армии в южных областях Украины, критически важным объектом инфраструктуры и символом российской аннексии полуострова.

Выделить какую-то одну цель, которую мог преследовать этот удар, сложно. Но, судя по первым сообщениям с места, железная дорога не пострадала. Она проходит отдельно от автомобильной — Крымский мост представляет собой два отдельных моста в нескольких метрах друг от друга. По железной дороге проходит основной поток военных грузов, и поэтому в результате взрыва снабжение армии не прервется. То, что в результате удара сильно пострадала автомобильная дорога, нанесет урон скорее морально-психологический — мост является символом и самым амбициозным проектом Кремля на оккупированных территориях.

Россия прикладывает значительные усилия по обороне этого объекта, защищая его от ударов с воздуха и воды. 24 мая Россия провела учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста. В ходе учений была создана дымовая завеса, частично скрывающая мост. Еще одни учения — антитеррористические — проходили на мосту в начале июня. Эти усилия приносят некоторые результаты. Например, 9 июля над морем к северу от Тамани российская ПВО сбила ракету. После этого на мосту было приостановлено движение. В других районах Крыма также периодически сбивают беспилотники.

До сих пор Крымский мост удалось повредить лишь один раз — 8 октября 2022 года в результате взрыва грузовика с прицепом были обрушены три пролета автомобильного моста, а также сильно пострадал железнодорожный. Меры безопасности, принятые после этого, сильно затруднили использование моста. Перед въездами на него летом образовались такие пробки, что Владимир Путин даже провел специальное совещание, на котором предложили направлять туристов через оккупированные области Украины или на военных десантных кораблях.