Сбил ребенка и скрылся. Полиция просит помощи в опознании виновника ДТП(1)
В четверг, 6 июля, в Таллинне произошло ДТП, в котором мужчина на электросамокате наехал на автобусной остановке на ребенка и затем скрылся с места происшествия.
Инцидент произошел в 19.30 на Пярнамяэ теэ, на остановке общественного транспорта Mähe aedlinn, где на тротуаре на вышедшего из автобуса ребенка наехал мужчина на электросамокате.
В результате столкновения девочка получила травму и была доставлена скорой помощью в больницу.
Несмотря на то, что очевидцы пытались задержать нарушителя, водитель электросамоката скрылся с места происшествия по Рандвере теэ в сторону Меривялья.
Приметы самокатчика: молодой человек был в темной одежде, имел рюкзак, на голове — синяя бейсболка.
Всех, кто узнает изображенного на фотографии мужчину, полиция просит связаться по телефону 612 5683 или по адресу электронной почты merle.krenstrauch@politsei.ee.
Правоохранители рекомендуют самокатчику облегчить свою совесть и самому связаться с полицией.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.