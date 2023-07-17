Сбил ребенка и скрылся. Полиция просит помощи в опознании виновника ДТП

Инцидент произошел в 19.30 на Пярнамяэ теэ, на остановке общественного транспорта Mähe aedlinn, где на тротуаре на вышедшего из автобуса ребенка наехал мужчина на электросамокате.

В результате столкновения девочка получила травму и была доставлена скорой помощью в больницу.

Несмотря на то, что очевидцы пытались задержать нарушителя, водитель электросамоката скрылся с места происшествия по Рандвере теэ в сторону Меривялья.

Приметы самокатчика: молодой человек был в темной одежде, имел рюкзак, на голове — синяя бейсболка.

Всех, кто узнает изображенного на фотографии мужчину, полиция просит связаться по телефону 612 5683 или по адресу электронной почты merle.krenstrauch@politsei.ee.

Правоохранители рекомендуют самокатчику облегчить свою совесть и самому связаться с полицией.

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