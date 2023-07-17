Мужчина, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП, сам связался с полицией

Инцидент произошел в 19.30 на Пярнамяэ теэ, на остановке общественного транспорта Mähe aedlinn, где на тротуаре на вышедшего из автобуса ребенка наехал мужчина на электросамокате.

В результате столкновения девочка получила травму и была доставлена скорой помощью в больницу.

Несмотря на то, что очевидцы пытались задержать нарушителя, водитель электросамоката скрылся с места происшествия по Рандвере теэ в сторону Меривялья.

Полиция попросила помощи у жителей Эстонии в опознании нарушителя по фотографии, и порекомендовала самокатчику облегчить свою совесть и самому связаться с полицией. В 16 часов стражи порядка сообщили, что мужчина решил так и поступить — он сам связался с полицией.

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