ЧП и криминал
17.07.2023, 14:15

В Пыхья-Таллинне рухнувшее дерево придавило женщину. Потребовалась помощь медиков

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Сегодня утром Спасательный департамент получил сообщение о том, что на автобусной остановке в столичном районе Пельгуранна (Пыхья-Таллинн) на женщину упало дерево и придавило ее.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, женщина с помощью других людей уже выбралась из-под дерева .

Сотрудники спасательного департамента передали женщину медикам скорой помощи, удалили сломанное дерево и убрали дорогу.

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