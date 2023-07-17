Очень нужна ваша помощь: 10-летнему мальчику требуется платная операция, которую в Эстонии не делают

У 10-летнего Эгерта диагностировано тяжелое врожденное заболевание - синдром Гольденхара. Обычно оно проявляется неполным развитием уха, носа, мягкого неба, губы и/или нижней челюсти на одной стороне тела. Его могут сопровождать различные проблемы с кожей, а также этот синдром может влиять на развитие внутренних органов на той же стороне тела. У Эгерта болезнь проявляется в отсутствии слуха левом ухе.

Эгерт провел первые пять дней своей жизни в отделении интенсивной терапии, борясь за свою жизнь. На сегодняшний день ребенок перенес несколько операций и, к приятному удивлению врачей, очень хорошо поддается лечению. Несмотря на ежедневные трудности, которые создает для Эгерта редкий диагноз, ребенок успешно посещает обычную школу и может заниматься всеми соответствующими возрасту занятиями.

Сегодня, по мнению медицинского консилиума, наиболее оптимальным было бы восстановить ушную раковину Эгерта, т.е. реконструировать Эгерту новое левое ухо, но в Эстонии такую ​​операцию не проводят, пока пациенту не исполнится 16-18 лет. Но операция дает наилучшие результаты у более молодых пациентов, в возрасте от 9 до 11 лет.

На данный момент Эгерт использует имплантируемый аппарат костной проходимости, который обеспечивает пространственный слух и способствует развитию речи, но аппарат имеет свои недостатки — например, его нельзя носить под головным убором и поэтому использовать при нахождении на улице в более прохладное время года, что делает нахождение на улице и в транспорте очень опасным из-за значительной потери слуха.

Упомянутая операция проводится в больнице под названием Oberhavel Kliniken GmbH, которая находится в Германии. Касса здоровья Эстонии берет на себя все медицинские расходы, связанные с операцией, но немедицинские расходы, связанные с поездкой, такие как билеты на самолет, страховка, проживание, транспорт и т. д., в общей сумме на 2260 евро остаются на плечах семьи.