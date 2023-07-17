Очень нужна ваша помощь: 10-летнему мальчику требуется платная операция, которую в Эстонии не делают(5)
Односторонняя реконструкция ушной раковины - так называется операция, которая нужна Эгерту, но которая таким маленьким детям в Эстонии не проводится. Немецкие врачи готовы оперировать Эгерта уже 8 августа, но семья должна заплатить 2260 евро, чтобы добраться до больницы Oberhavel Kliniken GmbH в Германии и остановиться там.
У 10-летнего Эгерта диагностировано тяжелое врожденное заболевание - синдром Гольденхара. Обычно оно проявляется неполным развитием уха, носа, мягкого неба, губы и/или нижней челюсти на одной стороне тела. Его могут сопровождать различные проблемы с кожей, а также этот синдром может влиять на развитие внутренних органов на той же стороне тела. У Эгерта болезнь проявляется в отсутствии слуха левом ухе.
Эгерт провел первые пять дней своей жизни в отделении интенсивной терапии, борясь за свою жизнь. На сегодняшний день ребенок перенес несколько операций и, к приятному удивлению врачей, очень хорошо поддается лечению. Несмотря на ежедневные трудности, которые создает для Эгерта редкий диагноз, ребенок успешно посещает обычную школу и может заниматься всеми соответствующими возрасту занятиями.
Сегодня, по мнению медицинского консилиума, наиболее оптимальным было бы восстановить ушную раковину Эгерта, т.е. реконструировать Эгерту новое левое ухо, но в Эстонии такую операцию не проводят, пока пациенту не исполнится 16-18 лет. Но операция дает наилучшие результаты у более молодых пациентов, в возрасте от 9 до 11 лет.
На данный момент Эгерт использует имплантируемый аппарат костной проходимости, который обеспечивает пространственный слух и способствует развитию речи, но аппарат имеет свои недостатки — например, его нельзя носить под головным убором и поэтому использовать при нахождении на улице в более прохладное время года, что делает нахождение на улице и в транспорте очень опасным из-за значительной потери слуха.
Упомянутая операция проводится в больнице под названием Oberhavel Kliniken GmbH, которая находится в Германии. Касса здоровья Эстонии берет на себя все медицинские расходы, связанные с операцией, но немедицинские расходы, связанные с поездкой, такие как билеты на самолет, страховка, проживание, транспорт и т. д., в общей сумме на 2260 евро остаются на плечах семьи.
Семья обратилась к местному самоуправлению - самоуправлению Тойла -, которое нашло возможность поддержать поездку ребенка на операцию суммой 1000 евро. Однако семье нужна материальная помощь отзывчивых и неравнодушных людей, чтобы оплатить оставшиеся 1260 евро.
Пожалуйста, поможем все вместе Эгерту отправиться в Германию на операцию, которая изменит его жизнь! Каждый ребенок имеет значение!
Вы можете помочь Эгерту, сделав пожертвование на благотворительный счет Детского фонда Клиники Тартуского университета, указав в пояснении: „Egert“.
Наименование получателя: SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond
Swedbank IBAN EE682200221015828742
SEB IBAN EE261010220014910011
Luminor IBAN EE791700017000285384
LHV IBAN EE527700771000610813
Coop IBAN EE824204278603586607
Или позвонив на благотворительный телефонный номер. Сумма пожертвования будет добавлена к телефонному счету за текущий месяц:
позвонив 900 5025, пожертвуешь 5 евро
позвонив 900 5100, пожертвуешь 10 евро
позвонив 900 5500, пожертвуешь 50 евро.
Детский фонд Клиники Тартуского университета благодарит всех жертвователей: „Спасибо, что помогаете нам помогать!“
ЦУ Детский фонд клиники Тартуского университета является одной из старейших и крупнейших благотворительных организаций при детских больницах по всей Эстонии, который начиная с 2000 года при помощи жертвователей поддерживает закупку оборудования для различных больниц, а также поддержал детей, нуждающихся в особом лечении или уходе, и их семьи на сумму в общей сложности примерно 12 миллионов евро. Помочь больным детям, став постоянным жертвователем, можно по адресу https://www.lastefond.ee/pusiannetus/vormista-pusiannetus/. Для ходатайства о поддержке или сообщения о нуждающихся в помощи пишите по адресу электронной почты info@lastefond.ee.