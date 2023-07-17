Нападающий сборной Эстонии по футболу продолжит карьеру в Азербайджане

Сорга подписал с азербайджанским клубом однолетний контракт с правом на продления еще на год.

В прошлом сезоне „Сумгаит“ финишировал восьмым в высшей лиги чемпионата Азербайджана. Клуб, основанный в 2010 году, в июле 2020 года впервые в истории города получил право играть в Лиге Европы.

После ухода из „Флоры“ в 2019 году Сорга выступал за американские клубы „Лаудон Юнайтед“ и „ДиСи Юнайтед“, нидерландский „Венло“, шведский „Гетеборг“ и болгарский „Локомотив“ из Пловдива.

За сборную Эстонии 24-летний Сорга провел 26 матчей, в которых забил 4 гола.

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