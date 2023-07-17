17.07.2023, 19:15
МНЕНИЕ | Пляжей на войне не бывает
ФОТО: | vk.com/crimeabadnews
Вторая успешная атака на Керченский (Крымский) мост в очередной раз выявила массу интересного о том, как простые жители России относятся к своей безопасности, пишет Сергей Ковальченко в колонке для RusDelfi.
Зная, что в самом Крыму, мягко говоря, неспокойно, а Керченский мост является законной целью для ВСУ, граждане РФ массово едут отдохнуть под звуки взрывов складов с вооружениями, частых полетов боевой авиации, стрельбы в Севастополе и работе ПВО. Многие люди до сих пор не поняли того, что где-то идет война и они легко могут стать ее следующими жертвами, потому что пляжей на войне не бывает, там только поле боя.