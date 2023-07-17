Евро перешагнул за 102 рубля. Как отреагировали обменники в Нарве

В одном из обменников на Мальми, 4 табло с информацией о курсах нет, а женщина в „окошке“ сообщает, что она предложит условия обмена чуть лучше, чем у остальных. Таким образом, можно обменять евро за 100 рублей. Сотрудники этих точек просят не делать фото инфотабло, говорят, что курс может измениться буквально в течение часа.

В основном пункты обмена валюты находятся в Нарве у границы, на улице Мальми. И чуть подальше от погранпункта есть еще один обменник - у дома с неработающей водонапорной башней, по которому многие узнают Нарву. В нем на 11:30 17 июля можно было обменять евро также по курсу 99 рублей, а купить – по 93 рубля. В других валютообменниках на улице Мальми можно купить евро за 95 рублей.

Курс евро уверенно, практически без снижения, растет с 27 июня. Незначительно он падал 8 и 12 июля.

У многих людей, пересекающих границу, вызывает удивление сообщение о том, что нельзя ввозить в Россию евро. При этом доллары — можно. Чтобы удовлетворить требования пограничников, приходится выходить из погранпункта и обменивать европейские деньги на другую валюту. На прошлой неделе ожидающие в очереди иностранцы рассказали, что им не разрешили провозить даже 10 евро. А сегодня меняющие евро на рубли ответили корреспонденту, что им разрешили провезти с собой через границу не больше 100 евро. Обычно говорят, что можно иметь с собой небольшую сумму на личные нужды.

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