Полузащитник сборной Эстонии по футболу перешел в команду третьего итальянского дивизиона

„Пескара“ не раскрыла подробности контракта с 22-летним Тунёвым.

„Пескара“ — клуб, который несколько раз играл в Серии А, но с 2017 года выступает на более низких уровнях. В прошлом сезоне клуб из региона Абруццо завершил регулярный чемпионат в Серии С на третьем месте, а в плей-офф за выход в Серию В дошел до полуфинала.

Главный тренер „Пескары“ — легендарный Зденек Земан, ранее тренировавший „Рому“, „Лацио“ и „Наполи“.

Тунёв, который играет в Италии с 2018 года, последние пять сезонов был игроком СПАЛа, играя как за его главную, так и за молодежную команды. В сезоне 2021/22 Тунев играл в аренде в клубе Серии С „Каррарезе“.

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