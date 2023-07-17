Полузащитник сборной Эстонии по футболу перешел в команду третьего итальянского дивизиона
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Георгий Тунёв подписал контракт с клубом „Пескара“, который выступает в третьем по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Италии
„Пескара“ не раскрыла подробности контракта с 22-летним Тунёвым.
„Пескара“ — клуб, который несколько раз играл в Серии А, но с 2017 года выступает на более низких уровнях. В прошлом сезоне клуб из региона Абруццо завершил регулярный чемпионат в Серии С на третьем месте, а в плей-офф за выход в Серию В дошел до полуфинала.
Главный тренер „Пескары“ — легендарный Зденек Земан, ранее тренировавший „Рому“, „Лацио“ и „Наполи“.
Тунёв, который играет в Италии с 2018 года, последние пять сезонов был игроком СПАЛа, играя как за его главную, так и за молодежную команды. В сезоне 2021/22 Тунев играл в аренде в клубе Серии С „Каррарезе“.
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