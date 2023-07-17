17.07.2023, 15:45
„Музыка вместо учебы“? Уволившиеся из Кохтла-Ярвеской гимназии педагоги возмущены стилем управления Хендрика Агура(2)
По словам директора новой государственной гимназии, увольнения педагогов оправданы. Некоторые бывшие учителя видят проблему в руководстве, пишет Eesti Päevaleht.
Этой весной коллектив Кохтла-Ярвеской гимназии (КЯГ) ожидал неприятный сюрприз: директор Хендрик Агур неожиданно отказался продолжать работу с опытным педагогом Кайре Йыэ, ранее получившей звание коллеги года и любимой учительницы гимназии. Реакция коллектива на увольнение Йыэ была соответствующей – в Министерство образования и науки поступило анонимное обращение по этому поводу, выпускники гимназии похвалили Йыэ на выпускном вечере и преподнесли ей подарок.