„Музыка вместо учебы“? Уволившиеся из Кохтла-Ярвеской гимназии педагоги возмущены стилем управления Хендрика Агура

Этой весной коллектив Кохтла-Ярве ской гимназии (КЯГ) ожидал неприятный сюрприз: директор Хендрик Агур неожиданно отказался продолжать работу с опытным педагогом Кайре Йыэ, ранее получившей звание коллеги года и любимой учительницы гимназии. Реакция коллектива на увольнение Йыэ была соответствующей – в Министерство образования и науки поступило анонимное обращение по этому поводу, выпускники гимназии похвалили Йыэ на выпускном вечере и преподнесли ей подарок.

Выяснилось, что этот случай не единственный. Некоторые из бывших сотрудников рассказали Eesti Päevaleht, что школу покинуло так много учителей, что они начали вести учет ушедших. За четыре года работы школы, открывшейся в 2019 году, уволились более 60 учителей и других сотрудников.