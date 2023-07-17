Чудесное спасение: в Тихом океане выжил моряк, который со своей собакой провел там три месяца
В Тихом океане спасли 51-летнего австралийца Тима Шэддока, который вместе с собакой три месяца провел на своем судне в открытом океане.
Шэддок в апреле отправился на катамаране из мексиканского порта Ла-Пас, передает немецкая новостная служба Deutsche Welle со ссылкой на австралийскую телекомпанию 9 News.
Шэддок планировал преодолеть 6000 км до архипелага Французская Полинезия в Тихом океане. Вместе с ним на судне находилась его собака Белла.
Спустя несколько недель после начала путешествия их застиг шторм, который вывел из строя электронику и радиосвязь на катамаране и сделал судно неуправляемым. Шэддок и его собака три месяца дрейфовали в открытом океане, пока 6 июля их не обнаружил вертолет с проходившего мимо рыболовного траулера.
Все это время австралиец с собакой пили дождевую воду и ели выловленную в океане сырую рыбу – у Шеддока была рыболовная сеть. Теперь спасенные направляются обратно в Мексику на борту траулера.
„Я прошел через очень тяжелые испытания в море. Мне просто нужен отдых и хорошая еда, потому что я долго был один. В остальном у меня все хорошо со здоровьем“, – рассказал Шеддок.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.