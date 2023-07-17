Археолог проведет бесплатную экскурсию по городищу Иру в Ласнамяэ

„Городище Иру имеет очень богатую историю, о которой гостям с удовольствием расскажет археолог Пеэтер Талвар. Количество мест на этой экскурсии не ограничено, поэтому приглашаются все желающие“, - сказала Юлианна Юрченко, старейшина Ласнамяэ.

Участников экскурсии ждет запоминающаяся прогулка по городищу Иру, во время которой можно будет узнать об увлекательных исторических фактах и событиях из истории городища. Экскурсию проведет археолог Пеэтер Талвар.

Экскурсия пройдет на двух языках – в субботу, 22 июля, на эстонском языке и в воскресенье, 23 июля, на русском языке. Обе экскурсии начинаются в 12 часов на автобусной остановке „Прийсле“ по адресу ул. К.Кярбери, 60. Предварительной регистрации не требуется.

Экскурсия продлится ориентировочно один час и будет бесплатной для всех участников. Экскурсия проводится на открытом воздухе. Управа района рекомендует участникам одеваться в соответствии с погодными условиями и иметь в виду, что на отдельных участках маршрута нет пешеходных дорожек.

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