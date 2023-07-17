ЧП на Крымском мосту: погибли мужчина и женщина, их дочь в больнице

На Крымский мост не пускают автомобили. Автомобилистам предлагают „альтернативный маршрут“ через аннексированные территории. Правительственный телеграм-канал „Главный мост“ опубликовал карту, как водители могут попасть в Крым: через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь. Рекомендацию ехать через аннексированные территории дал Минтранс РФ. Керченская паромная переправа временно не работала , первый паром в Крым после взрыва отправился около 10 утра.

По данным российских властей, погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, погибла семейная пара из Белгородской области, их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней тяжести. По данным российских СМИ, погибли Алексей и Наталья Кулик из Нового Оскола, им было 40 и 36 лет соответственно. По данным властей, 14-летняя девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, ее жизни ничего не угрожает, она находится в сознании и дышит самостоятельно. Девочку перевезли из больницы в Темрюке в реанимацию детской больницы в Краснодаре.

Российское прокремлевское издание Readovka сообщило, что по мосту ударила ракета, из-за чего 145-я опора якобы рухнула, а два пролета обрушились. Судя по видео очевидцев, опора цела. В Минтрансе РФ заявили , что на мосту повреждено дорожное полотно со стороны Крыма, но „сами конструкции пролетов находятся на своих опорах“. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил , что мост атаковали украинские силы. Так же считает официальный представитель министерства Мария Захарова. В Минобороны РФ причины случившегося пока не комментировали.

Российские паблики во „ВКонтакте“, а также блогеры, поддерживающие вторжение в Украину, сообщили, что на мосту случилось два взрыва: в 3:04 и 3:20. Глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил в 4:21, что на мосту остановлено движение из-за „чрезвычайного происшествия“, случившегося в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По мосту остановили движение поездов, оно возобновилось около 8:40. Создан оперативный штаб для координации действий всех служб в связи с происшествием.

На востоке Крыма откроют пункты временного размещения для туристов, сообщил советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков, пишет „Интерфакс“. По его словам, в этих пунктах туристы смогут „получить любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении и работе паромной переправы“. Крючков отметил, что на выезде из Крыма по сухопутному маршруту через аннексированные регионы работают три пункта пропуска: Армянск, Джанкой, Перекоп. Крючков также заявил, что туристы, которые не могут выехать из Крыма, смогут бесплатно продлить проживание. Ранее утром власти аннексированного Крыма призвали отдыхающих по возможности оставаться в гостиницах и санаториях.

Атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и Военно-морских сил Украины, сообщили издания „Украинская правда“ и „РБК-Украина“ со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины. По словам собеседников, мост атаковали с помощью надводных дронов. „Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать“, — заявил источник „РБК-Украина“.

За несколько часов до взрыва на мосту глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что для россиян готовится „колыбельная“. Такой пост появился в его телеграме вечером 16 июля, внимание на него обратили украинские и российские издания. Уже после сообщений СМИ, что Служба безопасности Украины причастна к взрыву, СБУ разместила в телеграме слегка измененную строчку из украинской колыбельной, использовав в песне слово „мост“, который „опять пошел „поспать“». В СБУ заявили „РБК-Украина“, что предоставят подробности о взрыве „после победы“ Украины в войне.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье „Теракт“. По данным следствия, из-за „террористической атаки, совершенной спецслужбами Украины“ в ночь на 17 июля, повреждена одна из секций Крымского моста, погибли два мирных жителя, ранен ребенок. Национальный антитеррористический комитет (НАК) РФ сообщил, что в атаке на мост участвовали два украинских беспилотных надводных аппарата.