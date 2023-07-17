Падения с легких транспортных средств и алкоголь: за сутки на дорогах Эстонии пострадало немало людей

Около двух часов ночи 20-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения за рулем автомобиля Audi съехал с дороги и врезался в дерево в деревне Лооси Выруской волости. В больницу доставили 18-летнего и 19-летнего мужчин, которые были пассажирами автомобиля.

Около трех часов 32-летний мужчина на автомобиле Honda CR-V с признаками алкогольного опьянения также съехал с дороги и перевернулся через крышу на 6-м километре дороги Неэрути-Макита в волости Отепя. Скорая помощь оказала водителю первую помощь.

В 03:42 33-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения врезался на электросамокате в бордюр на улице Вяйке-Амеэрика в Таллинне и упал. Мужчину доставили в больницу.

В 13:54 на бульваре Пыхья в Таллинне 47-летняя женщина потеряла равновесие и упала с электросамоката. Ее доставили в больницу.

В 15:58 17-летний молодой человек без водительских прав на мотороллере въехал в фонарный столб в поселке Лелле в Рапламаа. Пострадавший был доставлен в больницу.

В 16:57 на ул. Котка в Таллинне 35-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения, ехавший на велосипеде, упал с него. Велосипедиста доставили в больницу.

В 17:31 35-летняя женщина на электросамокате упала на остановке общественного транспорта Алемаа в Таллинне. Пострадавшую доставили в больницу.

За сутки от управления транспортным средством были отстранены 17 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.