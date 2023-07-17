Копьеметательница из Эстонии завоевала серебряную медаль на молодёжном ЧЕ по лёгкой атлетике

В воскресенье состоялся женский финал по метанию копья, в котором приняла участие представительница Эстонии Гедли Туги. В квалификации она метнула снаряд на 59,99 метра.

В первой попытке Туги потерпела неудачу, и ее результат не был зафиксирован.

Во второй попытке Туги метнула копье на 54,72 метра и опустилась на пятое место. В третьей попытке Туги метнула на 53,76 метра и стала шестой. После четвертой попытки Туги поднялась на второе место, метнув на 57,62 метра.

В пятой и шестой попытках Туги боролась за золотую медаль, но улучшить результат она уже не смогла и завоевала серебряную медаль. Аланен из Финляндии метнула на 56,67 и завоевала бронзу. Элина Цеенго из Греции метнула копье на 60,73 метра и одержала победу в метании копья.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.