ВИДЕО | 20-летний Алькарас одолел Джоковича и впервые в карьере выиграл Уимблдон
Испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в своей карьере выиграл Уимблдон, одолев звездного серба Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4) в захватывающем финале.
Матч начался с отличного старта для действующего чемпиона Джоковича, который одержал уверенную победу со счетом 6:1.
Во втором сете испанец пришел в себя и забрал первые два гейма. Джокович отыгрался и сравнял счет 2:2. Далее теннисисты продемонстрировали равную игру, и все решилось на тай-брейке. Проигрывая 0:3, Алькарас вышел из сложной ситуации и одержал победу со счетом 8:6.
В третьем сете, который длился час, испанец не оставил Джоковичу никаких шансов и одержал уверенную победу со счетом 6:1.
Четвертый сет вновь остался за Джоковичем, он выиграл со счетом 6:3. Общий счет стал равным, и все решилось в пятом сете. В нем Алькарас повел 2:1 и не позволял сербскому теннисисту сравнять счет. При счете 5:4 испанец справился с натиском звездного теннисиста (6:4) и впервые в карьере выиграл Уимблдон, сохранив статус первой ракетки мира.
Мощная финальная игра длилась в общей сложности четыре часа и 46 минут.
20-летний Алькарас стал третьим в списке самых молодых победителей Уимблдонского турнира.
Таким образом Алькарас прервал гегемонию Джоковича на Уимблдоне, который до этого побеждал четыре раза подряд.
Для 20-летнего испанца эта победа стала второй на турнирах Большого шлема в карьере. Ранее Алькарас выиграл прошлогодний US Open.
За победу в Лондоне Алькарас получит 3,07 млн долларов. Теперь его призовые за карьеру составят 19,7 млн.
Джокович за финал выиграл 1,5 млн долларов, а его призовые за карьеру достигнут 171,3 млн – он заработал больше всех в истории мужского тура.
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