ВИДЕО | 20-летний Алькарас одолел Джоковича и впервые в карьере выиграл Уимблдон

Матч начался с отличного старта для действующего чемпиона Джоковича, который одержал уверенную победу со счетом 6:1.

Во втором сете испанец пришел в себя и забрал первые два гейма. Джокович отыгрался и сравнял счет 2:2. Далее теннисисты продемонстрировали равную игру, и все решилось на тай-брейке. Проигрывая 0:3, Алькарас вышел из сложной ситуации и одержал победу со счетом 8:6.

В третьем сете, который длился час, испанец не оставил Джоковичу никаких шансов и одержал уверенную победу со счетом 6:1.

Четвертый сет вновь остался за Джоковичем, он выиграл со счетом 6:3. Общий счет стал равным, и все решилось в пятом сете. В нем Алькарас повел 2:1 и не позволял сербскому теннисисту сравнять счет. При счете 5:4 испанец справился с натиском звездного теннисиста (6:4) и впервые в карьере выиграл Уимблдон, сохранив статус первой ракетки мира.

Мощная финальная игра длилась в общей сложности четыре часа и 46 минут.

20-летний Алькарас стал третьим в списке самых молодых победителей Уимблдонского турнира.

Таким образом Алькарас прервал гегемонию Джоковича на Уимблдоне, который до этого побеждал четыре раза подряд.

Для 20-летнего испанца эта победа стала второй на турнирах Большого шлема в карьере. Ранее Алькарас выиграл прошлогодний US Open.

За победу в Лондоне Алькарас получит 3,07 млн долларов. Теперь его призовые за карьеру составят 19,7 млн.

Джокович за финал выиграл 1,5 млн долларов, а его призовые за карьеру достигнут 171,3 млн – он заработал больше всех в истории мужского тура.

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