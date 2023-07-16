Фирма Керсти Кальюлайд за первый год работы сделала неплохой оборот

Компания Кальюлайд OÜ KLD Konsult предлагает консультационные услуги в сфере бизнеса.

Предприятие было основано немногим более года назад, 8 марта 2022 года. За первый год деятельности фирма получила дохода 237 278 евро, и к концу года ее прибыль составила 217 536 евро.

Доходы от консультационной деятельности поступали в основном из-за пределов Европейского союза. Наибольший оборот дали сделки с партнерами в Великобритании (99 934 евро) и США (87 194 евро).

В фирме всего один работник, расходы на рабочую силу составили 3211 евро.

Керсти Кальюлайд является также акционером компании Regio OÜ (картография). Предприятие сообщило в этом году, что имело прибыль в размере 86 587 евро, что почти наполовину меньше, чем годом ранее (170 651 евро).