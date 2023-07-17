ВИДЕООПРОС | „Не знаю, захотят ли дети сюда вернуться“. Что не устраивает гостей Таллинна?(11)
Журналисты RusDelfi cпросили гостей города о том, что они думают о дорожных работах в центре Таллинна и что, по их мнению, можно было бы изменить в лучшую сторону. Как выяснилось, главная проблема столицы для многих заключается вовсе не в масштабных строительных работах.
„Я не очень хорошо знаю город и его историю, - рассказывает американец, которого мы остановили на улице Виру. - Мне кажется, что строительство иногда навевает тоску, так как я начинаю думать о том, что же здесь было раньше“. Он добавляет, что можно было бы сделать больше обходных путей и установить больше объясняющих знаков. Еще одна гостья столицы расстроена малым количеством туалетов в центре Таллинна и говорит, что это оказалось для ее детей настоящим испытанием.
„Я родом из Лос-Анджелеса, поэтому, когда вы говорите о строительстве там… - смеется еще одна наша собеседница, - то там останавливают поезда. Но здесь люди все еще передвигаются. Знаете, люди выносливы. И после „ковида“ нам уже ничего не мешает. Небольшая стройка нас не остановит. Ковид может остановить нас, но ненадолго. Верно?“
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