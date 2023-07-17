ВИДЕООПРОС | „Не знаю, захотят ли дети сюда вернуться“. Что не устраивает гостей Таллинна?

„Я не очень хорошо знаю город и его историю, - рассказывает американец, которого мы остановили на улице Виру. - Мне кажется, что строительство иногда навевает тоску, так как я начинаю думать о том, что же здесь было раньше“. Он добавляет, что можно было бы сделать больше обходных путей и установить больше объясняющих знаков. Еще одна гостья столицы расстроена малым количеством туалетов в центре Таллинна и говорит, что это оказалось для ее детей настоящим испытанием.