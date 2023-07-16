Европейский центробанк изменит дизайн евробанкнот(15)
Прошло более 20 лет с тех пор, как в начале 2002 года были выпущены первые евробанкноты, и Европейский центральный банк (ЕЦБ) считает, что пришло время изменить их внешний вид, пишет портал Lsm.
Разработка нового дизайна банкнот началась в 2021 году, и теперь ЕЦБ хочет узнать мнение европейцев о том, как должны выглядеть новые деньги. Президент ЕЦБ Кристин Лагард приглашает участвовать в опросе всех желающих: „Есть тесная связь между нашей единой валютой и нашей общей европейской идентичностью, и новая серия банкнот должна это подчеркнуть“.
В опросе варианты дизайна новых евробанкнот представлены в форме описания, а не картинок.
В следующем году ЕЦБ использует результаты опроса при выборе тем для банкнот следующего поколения. Затем будет проведен конкурс дизайна, и граждане Европы снова получат возможность высказать свое мнение о вариантах дизайна, выбранных по итогам конкурса. Ожидается, что ЕЦБ примет решение о новом дизайне банкнот и сроках их выпуска в 2026 году.
В опросе ЕЦБ предлагает дать оценку темам новых банкнот. Оставить свое мнение можно - здесь.
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