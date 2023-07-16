ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (508-й день) | Харьковская область трижды за день подверглась обстрелу. Байден дал зеленый свет для обучения украинцев полетам на F-16.

Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла 52 удара по 13 населенным пунктам области. Восемь человек получили ранения.

Один человек погиб и один получил ранения в результате обстрела в Харьковской области. В селе Колодезное Харьковской области в результате обстрела погиб 33-летний местный житель, еще один человек ранен, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Два человека погибли в результате обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, погиб один житель Часов Яра и один человек в селе Александро-Шультино. Кириленко добавил, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске. Обстрелам подверглись также Авдеевка, Красногоровка и Екатериновка. В Константиновке ударами повреждены 16 домов и предприятие, а в Часовом Яре — четыре многоэтажки, семь частных домов и нежилое здание.

Губернатор Белгородской области обвинил ВСУ в обстреле района центрального рынка в Шебекине из реактивных систем залпового огня „Град“, по его словам, погибла женщина Позднее под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет, повреждены три частных домовладения и линия газоснабжения, уточнил губернатор.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявили о массированной атаке беспилотников в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Движение паромов и катеров в бухте было временно прекращено. По словам Развозжаева, пять беспилотников удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще три сбили.

Путин объявил, что украинское контрнаступление не имеет успеха. При этом Украине с 4 июня удалось освободить по разным данным от 121 до 158 кв. км территории. Путин также сказал, что российские войска на некоторых направлениях перешли в наступление, это косвенно признали и в Киеве — замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о сложно ситуации на восточной части фронта и о попытке наступления российской армии в Харьковской и Донецкой областях.

Судьба „зерновой сделки“, срок которой истекает 17 июля, по-прежнему неясна, утром воскресенья из одесского порта вышло последнее судно с украинским зерном. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что основные цели соглашения не достигнуты, а условия для экспорта российской продукции „до сих пор не выполнены“.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об обострении ситуации на восточной части фронта и наступлении российской армии. „Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон динамично меняются по несколько раз в сутки“, — написала Маляр в своем телеграм-канале. Маляр также отметила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские войска продолжают наступление: „Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений“.

На Бердянском направлении ВСУ продвинулись вглубь обороны российских войск более чем на один километр, сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. „Продолжаются тяжелые противостояния и маневры, ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминируют территории, наносят огневое поражение противнику, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы“, - сказал он в эфире национального телемарафона. В то же время на Мелитопольском направлении положение без изменений, отметил Шершень.

Глава Харьковской областной военной администрация Олег Синегубов сообщил об ударе российских вооруженных сил по Харькову. „Профильные службы выехали на места вызовов“, — написал он в своем телеграм-канале в воскресенье вечером. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно, попадание в Основянском районе“, — сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Ранее один из ударов российские военные нанесли по Шевченковскому району города. Разрушений нет, сообщал тогда Терехов.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что больше 50 россиян были признаны виновными украинскими судами по статье о военных преступлениях. Кроме того, по его словам, в отношении еще 200 фигурантов следствие уже завершено, материалы переданы в суд.

Индия и Франция активно работают над новым планом завершения войны между Россией Украиной, который отличается от предыдущих. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Le Monde со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что новый план имеет значительные отличия от предыдущих мирных инициатив, выдвигавшихся Китаем и африканскими странами.

Российские войска начнут применять кассетные боеприпасы, если их будут использовать ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин корреспонденту телеканала „Россия-1“ Павлу Зарубину. У России имеется „достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов“, и „если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия“, подчеркнул глава РФ. Украинская сторона и военные эксперты уже неоднократно заявляли о подтвержденных случаях применения кассетных боеприпасов российскими войсками. Однако Путин отрицал это в интервью „России-1“, заявив: „До сих пор мы этого не делали, не применяли“.

Путин также заявил об отсутствии у Вооруженных сил Украины успехов в ходе контрнаступления, начавшегося в прошлом месяце. „Все попытки противника прорвать нашу оборону - а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет“, - сказал Путин. При этом он отметил, что положительно оценивает ход „специальной военной операции“, как называют в России полномасштабную войну против Украины.

Прибывшие в Беларусь боевики ЧВК „Вагнер“ пока не представляют угрозы для Украины, однако они могут использоваться для провокаций, сообщил в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. „Сейчас наша разведка отслеживает, что на территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, которые были подготовлены“, - сказал Демченко.

Президент США Джо Байден дал европейским странам зеленый свет для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 сразу же, как только европейцы будут готовы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN. Он указал, что, по данным европейских властей, им требуется еще несколько недель для подготовки ресурсов, необходимых для проведения обучения.

В результате удара управляемыми авиабомбами по Бериславской территориальной общине Херсонской области погибла местная жительница, сообщил офис генерального прокурора Украины. По предварительным данным, было нанесено два авиаудара, в результате получили ранения еще пять гражданских лиц, в том числе двое детей. В офисе генпрокурора сообщили также о том, что вечером российские войска нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова. Известно об одном погибшем и трех раненых - все они работники подвергшегося удару предприятия. По предварительной информации, две ракеты типа С-300 были выпущены с территории Белгородской области РФ.