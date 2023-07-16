Военный дневник
16.07.2023, 22:08

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (508-й день) | Харьковская область трижды за день подверглась обстрелу. Байден дал зеленый свет для обучения украинцев полетам на F-16.

 
Украинские военные на линии фронта
Украинские военные на линии фронта
ФОТО: ANATOLII STEPANOV | AFP/SCANPIX

Подводим итоги еще одного дня войны.

  • Глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщил, что Россия нанесла 52 удара по 13 населенным пунктам области. Восемь человек получили ранения.

  • Один человек погиб и один получил ранения в результате обстрела в Харьковской области. В селе Колодезное Харьковской области в результате обстрела погиб 33-летний местный житель, еще один человек ранен, заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

  • Два человека погибли в результате обстрелов в Донецкой области за минувшие сутки. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его словам, погиб один житель Часов Яра и один человек в селе Александро-Шультино. Кириленко добавил, что в ночь на 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по предприятию в Краматорске. Обстрелам подверглись также Авдеевка, Красногоровка и Екатериновка. В Константиновке ударами повреждены 16 домов и предприятие, а в Часовом Яре — четыре многоэтажки, семь частных домов и нежилое здание.

  • Губернатор Белгородской области обвинил ВСУ в обстреле района центрального рынка в Шебекине из реактивных систем залпового огня „Град“, по его словам, погибла женщина Позднее под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа Белгородской области. Пострадавших нет, повреждены три частных домовладения и линия газоснабжения, уточнил губернатор.

  • Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявили о массированной атаке беспилотников в районе мыса Херсонес, Севастопольской бухты и Балаклавы. Движение паромов и катеров в бухте было временно прекращено. По словам Развозжаева, пять беспилотников удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, еще три сбили.

  • Путин объявил, что украинское контрнаступление не имеет успеха. При этом Украине с 4 июня удалось освободить по разным данным от 121 до 158 кв. км территории. Путин также сказал, что российские войска на некоторых направлениях перешли в наступление, это косвенно признали и в Киеве — замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила о сложно ситуации на восточной части фронта и о попытке наступления российской армии в Харьковской и Донецкой областях.

  • Судьба „зерновой сделки“, срок которой истекает 17 июля, по-прежнему неясна, утром воскресенья из одесского порта вышло последнее судно с украинским зерном. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что основные цели соглашения не достигнуты, а условия для экспорта российской продукции „до сих пор не выполнены“.

  • Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила об обострении ситуации на восточной части фронта и наступлении российской армии. „Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон динамично меняются по несколько раз в сутки“, — написала Маляр в своем телеграм-канале. Маляр также отметила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские войска продолжают наступление: „Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений“.

  • На Бердянском направлении ВСУ продвинулись вглубь обороны российских войск более чем на один километр, сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. „Продолжаются тяжелые противостояния и маневры, ударные подразделения закрепляются на достигнутых рубежах, проводят аэроразведку местности, разминируют территории, наносят огневое поражение противнику, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы“, - сказал он в эфире национального телемарафона. В то же время на Мелитопольском направлении положение без изменений, отметил Шершень.

  • Глава Харьковской областной военной администрация Олег Синегубов сообщил об ударе российских вооруженных сил по Харькову. „Профильные службы выехали на места вызовов“, — написал он в своем телеграм-канале в воскресенье вечером. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Харьков второй раз с начала суток под ударом врага. Предварительно, попадание в Основянском районе“, — сообщил мэр города Игорь Терехов в телеграм-канале. Ранее один из ударов российские военные нанесли по Шевченковскому району города. Разрушений нет, сообщал тогда Терехов.

  • Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что больше 50 россиян были признаны виновными украинскими судами по статье о военных преступлениях. Кроме того, по его словам, в отношении еще 200 фигурантов следствие уже завершено, материалы переданы в суд.

  • Индия и Франция активно работают над новым планом завершения войны между Россией Украиной, который отличается от предыдущих. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает издание Le Monde со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что новый план имеет значительные отличия от предыдущих мирных инициатив, выдвигавшихся Китаем и африканскими странами.

  • Российские войска начнут применять кассетные боеприпасы, если их будут использовать ВСУ, заявил президент РФ Владимир Путин корреспонденту телеканала „Россия-1“ Павлу Зарубину. У России имеется „достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов“, и „если они будут применяться против нас, - мы оставляем за собой право на зеркальные действия“, подчеркнул глава РФ. Украинская сторона и военные эксперты уже неоднократно заявляли о подтвержденных случаях применения кассетных боеприпасов российскими войсками. Однако Путин отрицал это в интервью „России-1“, заявив: „До сих пор мы этого не делали, не применяли“.

  • Путин также заявил об отсутствии у Вооруженных сил Украины успехов в ходе контрнаступления, начавшегося в прошлом месяце. „Все попытки противника прорвать нашу оборону - а это задача, в том числе и с использованием стратегических резервов - они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет“, - сказал Путин. При этом он отметил, что положительно оценивает ход „специальной военной операции“, как называют в России полномасштабную войну против Украины.

  • Прибывшие в Беларусь боевики ЧВК „Вагнер“ пока не представляют угрозы для Украины, однако они могут использоваться для провокаций, сообщил в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. „Сейчас наша разведка отслеживает, что на территории Беларуси заведены отдельные группы наемников, однако о каком-то массовом или масштабном заведении представителей ЧВК речь не идет. Речь идет о нескольких сотнях, которые в дальнейшем размещаются в тех местах, которые были подготовлены“, - сказал Демченко.

  • Президент США Джо Байден дал европейским странам зеленый свет для обучения украинских пилотов на истребителях F-16 сразу же, как только европейцы будут готовы, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN. Он указал, что, по данным европейских властей, им требуется еще несколько недель для подготовки ресурсов, необходимых для проведения обучения.

  • В результате удара управляемыми авиабомбами по Бериславской территориальной общине Херсонской области погибла местная жительница, сообщил офис генерального прокурора Украины. По предварительным данным, было нанесено два авиаудара, в результате получили ранения еще пять гражданских лиц, в том числе двое детей. В офисе генпрокурора сообщили также о том, что вечером российские войска нанесли ракетный удар по территории промышленного предприятия в Основянском районе Харькова. Известно об одном погибшем и трех раненых - все они работники подвергшегося удару предприятия. По предварительной информации, две ракеты типа С-300 были выпущены с территории Белгородской области РФ.

  • В Харьковской области в третий раз за сутки сообщили о взрывах — о том, что снова объявлена воздушная тревога поздно вечером в воскресенье написало украинское издание „Страна.ua“.

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