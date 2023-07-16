Белый дом сделал заявления по зерновой сделке, Украине в НАТО и кассетных боеприпасах

О зерновой сделке

„Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин (…) Возможно, Россия выйдет [из соглашения], возможно и его продление. Если они (русские – Би-би-си) выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к странам Юга и Африки, Латинской Америки и Азии, к тому, чтобы обеспечить им необходимое продовольствие по доступным ценам. Я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами“.

Судьба зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, по-прежнему неясна, утром воскресенья из одесского порта вышло последнее судно с украинским зерном. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала. Путин ранее говорил, что основные цели соглашения не достигнуты, а условия для экспорта российской продукции „до сих пор не выполнены“.

О возможности вступления Украины в НАТО

„Сейчас, пока мы говорим с вами, украинцы отважно наступают на позиции русских на юге и на востоке. Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее высокотехнологичное производство. Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на Россию военное давление. Так что, я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И продвижение Украины на поле боя продолжится. Тем временем мы будем смотреть за тем, чтобы Украина получала необходимую поддержку столько, сколько потребуется, это послание прозвучало на саммите НАТО. И, наконец, мы очень четко заявили, что будущее Украины – в НАТО“.