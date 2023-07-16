Белый дом сделал заявления по зерновой сделке, Украине в НАТО и кассетных боеприпасах
О зерновой сделке
„Я не могу предсказать, что сделает Владимир Путин (…) Возможно, Россия выйдет [из соглашения], возможно и его продление. Если они (русские – Би-би-си) выйдут из него, то весь остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия повернулась спиной к странам Юга и Африки, Латинской Америки и Азии, к тому, чтобы обеспечить им необходимое продовольствие по доступным ценам. Я думаю, что в дальнейшем это будет стоить России огромных дипломатических издержек. Это выбор, который предстоит сделать Владимиру Путину. Мы готовы к любому сценарию и плотно работаем над этим с украинцами“.
Судьба зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля, по-прежнему неясна, утром воскресенья из одесского порта вышло последнее судно с украинским зерном. Его проход через Черное море Россия согласовала в конце июня, с тех пор разрешения на проход других судов Москва не давала. Путин ранее говорил, что основные цели соглашения не достигнуты, а условия для экспорта российской продукции „до сих пор не выполнены“.
О возможности вступления Украины в НАТО
„Сейчас, пока мы говорим с вами, украинцы отважно наступают на позиции русских на юге и на востоке. Запад работает над тем, чтобы и дальше ужесточать санкции, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее высокотехнологичное производство. Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать на Россию военное давление. Так что, я думаю, что в конце концов, если Россия решит продолжать войну, это дорого обойдется России. И продвижение Украины на поле боя продолжится. Тем временем мы будем смотреть за тем, чтобы Украина получала необходимую поддержку столько, сколько потребуется, это послание прозвучало на саммите НАТО. И, наконец, мы очень четко заявили, что будущее Украины – в НАТО“.
В интервью телеканалу ABC в воскресенье Салливан пояснил, почему на саммите в Вильнюсе Украина не получила официального приглашения в Альянс, на что рассчитывали в Киеве. „Если Украина войдет в НАТО, пока идет война, это будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, это будет означать, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с Россией. И ни НАТО, ни Соединенные Штаты не были готовы к этому“, – сказал Салливан.
В эфире NBC News, также в воскресенье, Салливан заявил, что моральный авторитет США не пострадал из-за поставок Киеву кассетных боеприпасов.
„Я нахожу сомнительным, что передача Украине оружия для защиты страны и гражданских лиц каким-либо образом подрывает наш моральный авторитет“, – заявил он, добавив, что ни США, ни Украина не подписывали соглашение о запрете кассетных боеприпасов.
Ранее Путин заявил, что к поставкам таких боеприпасов Украине следует относиться „так же, как и сами американцы – как к преступлению“.
Запад ранее критиковал Россию за использование на войне в Украине кассетных бомб, они применяются с первых дней вторжения.
Путин же в воскресенье сказал, что Москва еще не применяла такие боеприпасы на фронте „несмотря на известную нехватку в определенный период времени“. „Но, конечно, если кассетные боеприпасы будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия“, – сказал он.
Салливан также подтвердил, что подготовка украинских летчиков к полетам на F-16 в странах ЕС может начаться через пару недель. По его словам, Белый дом пообещал предоставить европейцам все необходимые инструменты для начала обучения.
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