Минобороны Украины сообщило об активном наступлении России в Харьковской области

„Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут упорные бои, положения сторон динамично меняются по несколько раз в сутки“, – написала Маляр в своем телеграм-канале.

„На Купянском направлении активными действиями подразделений, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем „Западной“ группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Масютовка, Тимковка, Табаевка, Ольшана и Кисловка Харьковской области“, – ранее сообщило российское минобороны в воскресной сводке.

Маляр также отметила, что на Авдеевском и Марьинском направлениях российские войска продолжают наступление: „Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений“.

Минобороны России в своей сводке сообщало об отражении атак украинской армии на Донецком направлении, в том числе в районе Марьинки Донецкой области. Президент России Владимир Путин в воскресенье также заявил, что на отдельных направлениях российские войска переходят в наступление „неожиданно для противника“.

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