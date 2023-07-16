Путин заявил, что контрнаступление ВСУ успеха не имеет. Но не сказал, какие задачи у российской армии

„Положительно!“ — так президент ответил на вопрос Зарубина о своей оценке хода „специальной военной операции“. — Войска наши ведут себя героически и в наступление переходят на некоторых участках, неожиданно для противника. Забирают наиболее выгодные позиции там высотки и так далее. Все попытки противника прорвать нашу оборону (…) они не увенчались успехом за все время наступления. Противник успеха не имеет“.

По данным проекта DeepState, за месяц контрнаступления Украина вернула 121 кв. км территории, передает Би-би-си. Замминистра обороны Украины Анна Маляр в начале июля сообщала, что ВСУ с начала контрнаступления взяли под контроль более 158 кв. км территории на южном направлении.

О дальнейших задачах российских военных президент РФ говорить публично отказался. „Это я вам скажу отдельно, когда камеры будут выключены“, — сказал он Зарубину.

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