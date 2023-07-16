Кайя Канепи выиграла теннисный турнир в Нидерландах(1)
Эстонская теннисистка Кайя Канепи (WTA 101.) выиграла турнир ITF уровня W60 в нидерландском городе Амстелвен, обыграв в финале сербку Лолу Радивоевич (WTA 278.). Канепи обыграла 18-летнюю сербку в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (5).
В первом сете Канепи быстро повела в счете 3:0. Сербская теннисистка прервала подачу Канепи и сократил отставание в счете 2:3. Затем Канепи совершила рывок и выиграла в первом сете со счетом 6:2.
В начале второго сета Радивоевич забрала подачу Канепа, но тут же отдала ей брейк в следующем гейме. При счете 2:2 Канепи выиграла три гейма подряд, но сербская теннисистка не сдавалась и сравняла счет 5:5. В итоге сет перешел в тай-брейк, в котором Канепи выиграла со счетом 7:5.
38-летняя Канепи выиграла свой 21-й теннисный турнир в серии ITF в карьере. Она выиграла четыре турнира WTA.
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