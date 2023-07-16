Число жертв сильных дождей в Южной Корее достигло нескольких десятков

На месте проведения операции задействованы около 400 спасателей. Как заявил на брифинге официальный представитель пожарной службы, из туннеля были спасены девять человек, еще как минимум 11 считаются пропавшими без вести, исходя из заявлений родственников. Однако точное число людей, оказавшихся в затопленном тоннеле, до сих пор не установлено. По его словам, на полную откачку заполненной грязью и обломками воды, уровень которой в тоннеле превышает 4 метра, может уйти несколько часов.