16.07.2023, 13:26
ГРАФИК | В воскресенье цена на электричество будет в минусе целых десять часов!(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня с пяти часов утра до 17 часов биржевая стоимость электроэнергии для потребителей в Эстонии будет ниже нуля.
Возможностью пользоваться электроэнергией по отрицательной цене смогут обладатели биржевых пакетов.
Самая низкая цена будет с 14 до 15, когда она упадет до минус 60,04 евро за мегаватт-час.
Самым дорогим в воскресенье электричество будет с 20 до 21 ( 147,69 евро за Mwh). Среднесуточная цена составит 25,35 евро за Mwh.
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