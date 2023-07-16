ГРАФИК | В воскресенье цена на электричество будет в минусе целых десять часов!

Возможностью пользоваться электроэнергией по отрицательной цене смогут обладатели биржевых пакетов.

Самая низкая цена будет с 14 до 15, когда она упадет до минус 60,04 евро за мегаватт-час.

Самым дорогим в воскресенье электричество будет с 20 до 21 ( 147,69 евро за Mwh). Среднесуточная цена составит 25,35 евро за Mwh.

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