Экономика
16.07.2023, 13:26

ГРАФИК | В воскресенье цена на электричество будет в минусе целых десять часов!

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Лампа накаливания. Иллюстративный снимок
Лампа накаливания. Иллюстративный снимок
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Сегодня с пяти часов утра до 17 часов биржевая стоимость электроэнергии для потребителей в Эстонии будет ниже нуля.

Возможностью пользоваться электроэнергией по отрицательной цене смогут обладатели биржевых пакетов.

Самая низкая цена будет с 14 до 15, когда она упадет до минус 60,04 евро за мегаватт-час.

Самым дорогим в воскресенье электричество будет с 20 до 21 ( 147,69 евро за Mwh). Среднесуточная цена составит 25,35 евро за Mwh.

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