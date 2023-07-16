„Мы оставляем за собой право на зеркальные действия“. Путин – о поставках кассетных боеприпасов Украине

„В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода“, – сказал Путин в интервью программе „Москва. Кремль. Путин“ телеканала „Россия 1“.

„До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали“, – сказал Путин.

„Но, конечно, если они будут применяться против нас, – мы оставляем за собой право на зеркальные действия“, – заявил он.

Путин также предположил, что западные союзники решили поставлять украинским войскам кассетные боеприпасы „не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще“.

При этом, по словам Путина, администрация США сама называла использование кассетных боеприпасов преступлением. „Вот, я думаю, к этому и надо так относиться“, – сказал президент РФ.

Как отмечает телеграм-канал „Агентство“, преступлением в феврале 2022 года называла применение кассетных боеприпасов Джен Псаки, занимавшая в тот момент пост пресс-секретаря Белого дома. Псаки говорила об использовании таких боеприпасов Россией и против мирного населения.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.