„Мы оставляем за собой право на зеркальные действия“. Путин – о поставках кассетных боеприпасов Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска могут применять кассетные боеприпасы, если их используют ВСУ, пишет „Медуза“.
„В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов, различного рода“, – сказал Путин в интервью программе „Москва. Кремль. Путин“ телеканала „Россия 1“.
„До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали“, – сказал Путин.
„Но, конечно, если они будут применяться против нас, – мы оставляем за собой право на зеркальные действия“, – заявил он.
Путин также предположил, что западные союзники решили поставлять украинским войскам кассетные боеприпасы „не от хорошей жизни, а потому что у них дефицит боеприпасов вообще“.
При этом, по словам Путина, администрация США сама называла использование кассетных боеприпасов преступлением. „Вот, я думаю, к этому и надо так относиться“, – сказал президент РФ.
Как отмечает телеграм-канал „Агентство“, преступлением в феврале 2022 года называла применение кассетных боеприпасов Джен Псаки, занимавшая в тот момент пост пресс-секретаря Белого дома. Псаки говорила об использовании таких боеприпасов Россией и против мирного населения.
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