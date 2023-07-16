ФОТО | Нарва стала более дружественной к яхтсменам и спортсменам-парусникам
В конце июня в Нарве завершились работы по установке понтона в порту Кулгу. Теперь планируется, что город организует проведение занятий для молодежи, связанных с парусным спортом, в порту смогут останавливаться яхтсмены-любители, прибывающие по реке Нарва из Чудского озера.
Также город приобрел необходимые навигационные знаки.
Понтон построили в рамках проекта MATA 2020 „Развитие сети малых портов как на северном побережье, так и на Чудском озере“. Его цель – развитие сети малых портов Вирумаа и создание единого стандарта портовых услуг. Проект соединяет малые порты уезда и делает шаг ближе к возможному совместному управлению.
Доля Нарвы в бюджете проекта составляет в общей сложности 79 549,91 евро, из которых поддержка программы составляет 46 500 евро, а сумма самофинансирования города Нарвы составляет 33 049,91 евро.