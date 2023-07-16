ФОТО | Нарва стала более дружественной к яхтсменам и спортсменам-парусникам

В конце июня в Нарве завершились работы по установке понтона в порту Кулгу. Теперь планируется, что город организует проведение занятий для молодежи, связанных с парусным спортом, в порту смогут останавливаться яхтсмены-любители, прибывающие по реке Нарва из Чудского озера.