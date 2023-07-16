Таллиннские дни моря: смотрите, где и что будет происходить в воскресенье!

Этот год объявлен Годом физической активности, в связи с чем в рамках Дней моря впервые прошли спортивные мероприятия. Гостей фестиваля порадовали подготовленные Wambola Surf мероприятия, в ходе которых можно было заняться водными видами спорта и прокатиться на катере, доске для серфинга, „банане“ или гидрофойле. На территории Летной гавани посетители смогли испытать свои силы в мини-ориентировании, дети смогли поучаствовать в традиционном забеге Premia.

Во время Дней моря впервые прошли соревнования на водных мотоциклах рядом с Батарейной тюрьмой. За мероприятием можно было понаблюдать с F-пирса Летной гавани и с прибрежной части Батарейной тюрьмы. Соревнование пришлось по душе любителям мотоспорта и скорости.

Помимо спортивных мероприятий внимание было уделено также области экологии. В частности, на протяжении двух дней дно акватории порта Ноблесснер очищали от мусора дайверы. Была проведена выставка самых интересных находок.

В Старом порту состоялся большой детский концерт с участием EiK, Minimal Wind, Таллиннского полицейского оркестра и DJ Erkin Antov. В летной гавани выступали аккордеонист и певец Пеэтер Киввит, Metsatöll и DJ Ruff, а в портовом городке Ноблесснер выступили Эллип, Ингер, София Рубина и Инес.

Что и где будет происходить сегоднря, в воскресенье, смотрите здесь.

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