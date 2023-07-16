ВИДЕО | Футболист сборной Эстонии забил гол чемпиону Австрии последних десяти лет
Игрок сборной Эстонии по футболу Власий Синявский забил гол в товарищеском матче против лучшего клуба Австрии „Ред Булл“ Зальцбург. Чешский клуб „Словацко“, за который выступает Синявский, выиграл со счетом 3:0.
Синявский открыл счет в матче уже на второй минуте. Спустя 6 минут Милан Петржела увеличил преимущество „Словацко“. Во втором тайме Павел Юрошка забил третий гол и установил окончательный счет в матче.
„Ред Булл“ Зальцбург полностью доминирует в австрийском футболе с тех пор, как клуб был приобретен компанией Red Bull. Зальцбург выиграл последние десять национальных чемпионатов. В общей сложности они становились чемпионами Австрии - 17 раз.
В прошлом сезоне „Словацко“ в чемпионате Чехии занял пятое место. Новый сезон в Чехии стартует 23 июля.
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