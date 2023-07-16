В Таллинне состоится вдохновляющий и развивающий Молодежный день Mindvalley

Молодежный день Mindvalley проводится уже в третий раз. В этом году на сцену в Котле культуры поднимутся, например, одна из самых известных терапевтов в мире Мариса Пир, автор нескольких бестселлеров и мотивационный спикер Мари Даймонд, а также местные знаменитости - основательница компании Testlio и миллионерша Кристель Круустюк, конькобежка Саския Алусалу, голливудский актер эстонского происхождения Йохан Урб с супругой, певица Керли Кыйв и другие.

Mindvalley является одной из крупнейших учебных платформ, которая на сегодняшний день насчитывает уже 20 миллионов пользователей. Летний университет Mindvalley проходит в Таллинне уже в третий раз. Мероприятие объединяет людей, интересующихся самообразованием и саморазвитием, и позволяет приобрести знания, завести деловые знакомства и встретить единомышленников. По традиции Летний университет завершается днем для молодежи.

„Наша команда находится в предвкушении - мы очень рады, что молодые люди смогут провести незабываемый день. Наша задача - создать среду, в которой участники смогут приобрести знания и умения, которые поспособствуют их развитию, поддержат в принятии решений и выборе жизненного пути“, - сказала организатор мероприятия, руководитель Летнего университета Mindvalley Кади Оя.

Эксперты из Эстонии и из-за рубежа поделятся знаниями, умениями и историями своего успеха, чтобы научить молодежь справляться с предстоящими трудностями и находить свой жизненный путь в соответствии со своими потребностями. В течение дня пройдет много вдохновляющих лекций и практических занятий. Такая возможность предоставляется только раз в год, участие в мероприятии для всех ребят - бесплатное.

Программа мероприятия

10:00 Открытие

10:20 музыкальное выступление певицы Sissi

10:30 Керли Кыйв - Что бы я сказала себе молодой

11.00 Мариса Пир - Медитация манифестации

11:45 Перерыв