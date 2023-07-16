Российские войска нанесли удары по Харькову, Краматорску и Запорожью

За прошедшие сутки российские войска обстреляли Харьков и Запорожье, сообщают украинские власти.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, один из ударов пришелся по Шевченковскому району. Разрушений нет.

„По остальным ракетным ударам - работники ГСЧС обследуют территории. С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300“, - написал он в телеграм-канале.

В Харьковской области, по словам главы военной администрации Олега Синегубова, в результате обстрелов погиб мирный житель.

„В результате обстрела села Колодезное Купянского района погиб 33-летний гражданский мужчина. Еще один человек получил ранение. Поврежден частный жилой дом“.

В поселке Степногорск Запорожской области в результате удара из реактивных систем залпового огня ранения получили семь человек.

Также российские войска обстреляли Краматорск. Там, пишет „Политика Страны“, повреждены здания и автомобили на территории промышленного предприятия. Люди не пострадали.

Украинские силы нанесли удар по Луганску с применением кассетных дальнобойных снарядов, утверждает полковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

„РИА Новости“ и „Известия“ со ссылкой на корреспондентов пишут, что в городе были слышны громкие взрывы. Они произошли на окраине, в районе Южных кварталов.

Губернатор Белгородской области обвинил ВСУ Украины в обстреле района центрального рынка в городе Шебекино из реактивных систем залпового огня „Град“. Украинская сторона пока не давала комментариев..

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, погибла женщина, также повреждены фасад торгового павильона и два автомобиля.

В условиях войны невозможно оперативно проверить достоверность утверждений представителей воюющих сторон.