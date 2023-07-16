СВОДКА ЗА СУТКИ | Сразу два водителя оказались в больнице из-за косуль. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

15 июля в 14.38 в Таллинне на Ярвевана теэ ехавший на велосипеде 47-летний мужчина столкнулся с двигавшимся на тротуару на инвароллере 42-летним мужчиной. Обоих доставили в больницу.

В 15.13 в Таллинне на виадуке Эндла 43-летний мужчина потерял контроль над своим электросамокатом и упал. Самокатчика доставили в больницу.

В 18.06 в поселке Раади (Тартумаа) 40-летний мужчина на гравийной дороге потерял контроль над мотоциклом КТМ и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 18.14 на 2-м километре Хара теэ (село Хара, волость Куусалуу, Харьюмаа) 38-летний мужчина на мотоцикле Honda совершил резкое торможение из-за внезапно выбежавшей на дорогу косули, после чего выехал с дороги в кювет. Мотоциклиста доставили в больницу.

В 19.18 на перекрестке Моони — Мариентали — Курессааре в Курессааре (Сааремаа) 22-летний мужчина на автомобиле Audi A6 не уступил дорогу мотоциклу Yamaha XV1700, которым управлял 51-летний мужчина. В результате столкновения мотоциклист доставлен в больницу.

В 19.29 в селе Харкуярве (волость Харку, Харьюмаа) упал двигавшийся по дорожке для легкого транспорта на велосипеде нетрезвый 45-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу.

В 20.28 в селе Эраствере (Пылвамаа) нетрезвый 67-летний мужчина на велосипеде врезался в припаркованный автомобиль Vokswagen Sharan. Велосипедист доставлен в больницу.

В 20.37 в Тарту на Ихасте теэ нетрезвый 33-летний мужчина потерял контроль над своим электросамокатом и упал. Пострадавший доставлен в больницу.

В 21.38 на 19-м километре шоссе Перила — Янеда (Харьюмаа) 47-летний мужчина на мотоцикле Suzuki столкнулся с неожиданно выбежавшей на дорогу косулей. Мотоциклиста доставили в больницу.

За сутки полиция отстранила от управлением транспортным средством 14 водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

Информации об угнанных или найденных автомобилях за сутки в полицию не поступала.

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