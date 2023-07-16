Севастополь массово и продолжительно атаковали украинские беспилотники

„Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь“, — отметил он.



Позже губернатор сообщил об уничтожении еще одного БПЛА в районе мыса Манганари.

О том, что силы ПВО и флот отражают атаку вражеских беспилотников на Севастополь, Развожаев сообщил в районе трех часов ночи. За полтора часа до этого о работе ПВО и взрывах в городе сообщал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и телеграм-канал SHOT. По данным последнего, было слышно как минимум два сильных взрыва со стороны Севастопольской бухты.

Атаки беспилотников на Севастополь участились с прошлого лета. Последний раз Развожаев сообщал об отражении атаки дронов в конце мая. „В районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — РБК)“, — написал он тогда. Разрушений и пострадавших нет, уточнял Развожаев.

В условиях войны невозможно оперативно проверить достоверность утверждений представителей воюющих сторон.