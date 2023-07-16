16.07.2023, 09:02
ФОТО | В Тарту началась подготовка к „Ралли Эстония“, которое состоится уже на следующей неделе
С 20 по 23 июля на дорогах Южной Эстонии состоится восьмой этап чемпионата мира по авторалли.
Самое крупное спортивное событие лета в этом году снова соберет в Эстонии лучших гонщиков мира. В этом году „Ралли Эстония“ пройдет на дорогах Тарту, Отепя, Элва, Канепи, Камбья, Пейпсияяре, Муствеэ и Кастре, но, конечно же, гонка включает в себя и увлекательную развлекательную программу.
Поскольку восьмой этап чемпионата мира по авторалли стартует уже на следующей неделе, в Тарту началась подготовка к соревнованиям. Смотрите галерею.
Билеты на „Ралли Эстония“ можно приобрести в piletilevi или на официальном сайте rallyestonia.
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