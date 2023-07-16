ФОТО | В Тарту началась подготовка к „Ралли Эстония“, которое состоится уже на следующей неделе

Самое крупное спортивное событие лета в этом году снова соберет в Эстонии лучших гонщиков мира. В этом году „Ралли Эстония“ пройдет на дорогах Тарту, Отепя, Элва, Канепи, Камбья, Пейпсияяре, Муствеэ и Кастре, но, конечно же, гонка включает в себя и увлекательную развлекательную программу.

Поскольку восьмой этап чемпионата мира по авторалли стартует уже на следующей неделе, в Тарту началась подготовка к соревнованиям. Смотрите галерею.

Билеты на „Ралли Эстония“ можно приобрести в piletilevi или на официальном сайте rallyestonia.

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