16.07.2023, 07:29
ФОТО | Сильные мужчины и женщины искупались в грязи. В Паюси прошел очередной грязевой забег
В субботу в деревне Паюси в волости Пыльтсамаа Йыгеваского уезда на востоке Эстонии состоялся очередной грязевой забег.
Грязевой забег, который впервые состоялся в 2016 году, с каждым годом становится все популярнее. Во время грязевого забега участников ждала размеченная тропа, полная различных препятствий, которые нужно было преодолевать с помощью лазания, ходьбы, бега, плавания, ползания, прыжков или ныряния.
Лаури Лоодсалу занял первое место в общем зачете среди мужчин с результатом 1:07,27, Эгле Полл стала лучшей среди женщин с результатом 1:11,05. Смотрите галерею.
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