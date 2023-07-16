ФОТО | Сильные мужчины и женщины искупались в грязи. В Паюси прошел очередной грязевой забег

Грязевой забег, который впервые состоялся в 2016 году, с каждым годом становится все популярнее. Во время грязевого забега участников ждала размеченная тропа, полная различных препятствий, которые нужно было преодолевать с помощью лазания, ходьбы, бега, плавания, ползания, прыжков или ныряния.