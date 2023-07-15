15.07.2023, 17:43
Исторический момент: в воскресенье цена на электричество опустится до рекордного минуса. Что это значит для потребителя?(24)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, 16 июля, между 15:00 и 16:00 наступит исторический для Эстонии момент, поскольку цена электроэнергию, даже с учетом сетевой платы, для многих потребителей опустится сильно ниже нулевой отметки, достигнув -7,20 цента за киловатт-час.
Это большой минус, но, по словам представителя Eesti Energia, уменьшить счет за электроэнергию таким образом все-таки не удастся.