Исторический момент: в воскресенье цена на электричество опустится до рекордного минуса. Что это значит для потребителя?

Это большой минус, но, по словам представителя Eesti Energia , уменьшить счет за электроэнергию таким образом все-таки не удастся.



„Теоретически, если минус достаточно большой, то, если потреблять электричество, то начнет снижаться счет, но для этого минус должен быть действительно очень большим“.