Состояние легендарного голландского футболиста, у которого случилось кровоизлияние в мозг, значительно улучшилось

Напомним, на днях Ван дер Сара госпитализировали в одну из больниц Хорватии из-за кровоизлияния в мозг. Жизнь экс-капитана сборной Нидерландов находилась под серьезной угрозой. Об этом сообщает „Спорт 24“.

Однако, по словам жены знаменитости, сейчас его состояние значительно улучшилось. „Эдвина перевезли из Хорватии, сейчас он находится в отделении интенсивной терапии голландской больницы. Состояние стабильное, ничего не угрожает его жизни, муж коммуникабельный.

Семья Ван дер Сара хочет выразить свою глубокую признательность Университетской больнице Сплита за их большую заботу в течение последней недели. Эдвин должен оставаться в отделении интенсивной терапии, где за ним будут наблюдать и дальше. Семья горячо надеется, что вскоре он сможет сосредоточиться на реабилитации“, – цитируют женщину на странице Аякса в Instagram.

Долгая и успешная профессиональная карьера Ван дер Сара началась в „Аяксе“, где он выиграл четыре чемпионата Нидерландов и один трофей Лиги чемпионов за девять лет. В разные годы он также выступал за туринский „Ювентус“ (1999–2001), „Фулхэм“ (2001–2005) и „Манчестер Юнайтед“ (2005–2011). Голландец помог „Юнайтед“ четыре раза выиграть чемпионат Англии и один раз Лигу чемпионов.

Ван дер Сар провел 130 матчей за сборную Нидерландов по футболу. Вратарь, завершивший профессиональную карьеру в 2011 году, год спустя присоединился к руководству амстердамского „Аякса“. В 2016 году он стал генеральным директором клуба, пока сотрудничество сторон не закончилось в мае этого года.

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